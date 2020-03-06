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Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал Сосьедад: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.03.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 27-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 07.03.2020. 19:30. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэрра. Трансляция в Украине – "Футбол 2", Oll.tv, MEGOGO

"Барселону" продолжает лихорадить. Поражение от "Реала" в Эль-Класико – это лишь верхушка айсберга. Пресса сообщает, что футболисты недовольны методами работы Кике Сетьена, а сам тренер не отказывается говорить на пресс-конференции о зависимости от Лионеля Месси. Избыточным пиететом по отношению к аргентинцу болел и Эрнесто Вальверде, но Кике Сетьен пошел еще дальше.

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Не укрепился коллектив и от выходок помощника Сетьена во время матча с "Реалом". Тот, не подбирая слов, ругал Гризманна, Пике, тер Штегена за игру на "Бернабеу" перед мониторами телекамер. Главный тренер потом извинился перед коллективом, но вряд ли это добавляет тренерскому штабу авторитета. Добавляем сюда проблемы со здоровьем Луиса Суареса, Усмана Дембеле, Серхи Роберто и Артура Рамоса, и получаем полноценную картину раздора и невзгод. Именно в таких условиях каталонцам и приходится догонять "Реал". Не безупречный "Реал", тот, у которого тоже есть немало проблем, но тот, который уничтожил каталонцев во втором тайме очного поединка.

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А в 27-м туре каталонцев ожидает задача не намного проще – "Реал Сосьедад" сейчас уверен в себе, с хорошими футболистами, с неудобной для грандов манерой игры. И на волне подъема после выхода в финал Кубка Испании. В десяти последних матчах (с учетом Кубка) баски один раз проиграли и добыли девять побед, в том числе и над "Реалом" – еще один аргумент для уверенности.

В первом круге не "Аноэта" баски дали "Барсе" достойный бой и свели матч к ничьей 2:2, хотя там и возникали у каталонцев вопрос к арбитражу. Впрочем, по игре каталонцы вряд ли заслуживали чего-то большего, но на "Камп Ноу" за "Барсу" будут играть домашние стены. Здесь матчи всегда даются легче, чем на выезде.

Среди кадровых потерь "Реал Сосьедада" – лишь Асьер Ильярраменди.

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Прогноз: победа "Барселоны" 2:1.

"Реал Сосьедад" в трех последних матчах не пропускал. Забивает, если вынести за скобки поединок с усталой "Валенсией", в последнее время тоже немного, поэтому не рискнем спрогнозировать супер-результативную игру вроде 4:3, как это было на "Бернабеу" в Кубке. Но забить должны обе команды. Результативная ничья? Это если "Барса" будет играть прямолинейно и шаблонно. Если же все пойдет по плану, то победная серия на "Камп Ноу" не оборвется.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Чемпионат Испании Прогнозы
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
06.03.2020 в 18:05
Ну на цьому РЕАЛьно гості намагатимуться відігратися Дома у Барселону це зазвичас добре виходить По помічнику тренера так емоції у всіх зашкалюють, коли не вдається забити у такому принциповому матчі!
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