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Брайтвайт: Стараюсь многому учиться у Месси
Ведь у аргентинца и правда есть чему учиться
Мартин Брайтвайт, который не так давно сменил "Леганес" на "Барселону", рассказал о том, как ему играется рядом с Лео Месси.
"Месси? Он невероятен. Лео всегда готов помочь футболистам на поле. Очень приятно играть рядом с ним. Сейчас я стараюсь быстрее адаптироваться в команде.
Я уверен, что чем больше я буду играть в "Барселоне", тем сильнее станет моя связь с Лео на поле. Сейчас я стараюсь наслаждаться тем, как он играет. А также, стараюсь многому у него научиться", - приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.
За два первых матча в "Барселоне" Брайтвайт успел отдать одну голевую передачу.