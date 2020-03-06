Брайтвайт: Стараюсь многому учиться у Месси

Мартин Брайтвайт, который не так давно сменил "Леганес" на "Барселону", рассказал о том, как ему играется рядом с Лео Месси.

Читайте также Барселона официально представила Брайтвайта - новичок выбрал себе игровой номер

"Месси? Он невероятен. Лео всегда готов помочь футболистам на поле. Очень приятно играть рядом с ним. Сейчас я стараюсь быстрее адаптироваться в команде.

Я уверен, что чем больше я буду играть в "Барселоне", тем сильнее станет моя связь с Лео на поле. Сейчас я стараюсь наслаждаться тем, как он играет. А также, стараюсь многому у него научиться", - приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.

За два первых матча в "Барселоне" Брайтвайт успел отдать одну голевую передачу.