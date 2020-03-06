  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Брайтвайт: Стараюсь многому учиться у Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтвайт: Стараюсь многому учиться у Месси

Испания
(1 голосов)

Ведь у аргентинца и правда есть чему учиться

Брайтвайт: Стараюсь многому учиться у Месси
UA-Футбол
Новина українською

Мартин Брайтвайт, который не так давно сменил "Леганес" на "Барселону", рассказал о том, как ему играется рядом с Лео Месси.

Читайте такжеБарселона официально представила Брайтвайта - новичок выбрал себе игровой номер

"Месси? Он невероятен. Лео всегда готов помочь футболистам на поле. Очень приятно играть рядом с ним. Сейчас я стараюсь быстрее адаптироваться в команде.

Я уверен, что чем больше я буду играть в "Барселоне", тем сильнее станет моя связь с Лео на поле. Сейчас я стараюсь наслаждаться тем, как он играет. А также, стараюсь многому у него научиться", - приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.

Читайте такжеБрайтвайт: Если бы футбол был религией, Месси был бы Богом

За два первых матча в "Барселоне" Брайтвайт успел отдать одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Мартин Брайтвайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.03.2020 в 19:02
Противно слышать, как они все , начиная от Сетьена и до этого суперфорварда подлизывают Меське....
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
06.03.2020 в 19:15
Ну и что? Тем сильнее и громче будет падение с пьедестала после ухода бородатого.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...