Примера. 27-й тур. Валенсия без победы в матче с Алавесом

Отчитываясь о матче "Валенсии" в прошлом туре, мы писали, что "летучие мыши" благодаря победе над "Бетисом", возможно, начнут выбираться из кризиса. Но результат поединка с "Алавесом" путает карты. Баски не хватают звезд с неба, однако на поле выглядели агрессивнее. Несмотря на меньший процент владения мячом и низкое качество игры в пас, "Алавес" нанес в два раза больше ударов по воротам соперника.

Хотя хромала меткость. Если у "Валенсии" два удара в створ произошли с шести попыток, то у "Алавеса" – с тринадцати. Поэтому в контексте реализации шансов ничья – закономерный результат. Дани Парехо открыл счет прямым ударом со штрафного, а Эдгар Мендес сравнял также со стандарта, но после сброса от партнера (Лагуардия).

Не в лучшем настроении "Валенсия" примет "Аталанту" в Лиге чемпионов, однако попытается дать бой.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Валенсия" 1:1

Голы: Эдгар Мендес 73 - Даниэль Парехо 34

"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Лукас Перес, Виктор Камараса (Пере Понс 76), Хоселу, Луис Роха (Борха Сайнс 65), Чимо Наварро, Любомир Фейса (Мануэль Гарсия 82), Эдгар Мендес

"Валенсия": Яспер Силлессен, Габриэл Паулиста, Кевин Гамейро (Гонсалу Гуэдеш 72), Денис Черышев (Родриго 82), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Васс, Даниэль Парехо, Алессандро Флоренци (Франсис Коклен 65), Карлос Солер

Предупреждения: Лукас Перес 36, Чимо Наварро 39, Родриго Эли 42, Хоселу 62, Эдгар Мендес 84 - Жоффрей Кондогбиа 35, Хосе Луис Гайя 61, Муктар Дьякаби 90