  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 27-й тур. Валенсия без победы в матче с Алавесом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 27-й тур. Валенсия без победы в матче с Алавесом

Испания
(1 голосов)

Тур начался с ничьей

Примера. 27-й тур. Валенсия без победы в матче с Алавесом
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчитываясь о матче "Валенсии" в прошлом туре, мы писали, что "летучие мыши" благодаря победе над "Бетисом", возможно, начнут выбираться из кризиса. Но результат поединка с "Алавесом" путает карты. Баски не хватают звезд с неба, однако на поле выглядели агрессивнее. Несмотря на меньший процент владения мячом и низкое качество игры в пас, "Алавес" нанес в два раза больше ударов по воротам соперника.

Хотя хромала меткость. Если у "Валенсии" два удара в створ произошли с шести попыток, то у "Алавеса" – с тринадцати. Поэтому в контексте реализации шансов ничья – закономерный результат. Дани Парехо открыл счет прямым ударом со штрафного, а Эдгар Мендес сравнял также со стандарта, но после сброса от партнера (Лагуардия).

Не в лучшем настроении "Валенсия" примет "Аталанту" в Лиге чемпионов, однако попытается дать бой.

Примера. 27-й тур. Валенсия без победы в матче с Алавесом - изображение 1

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Валенсия" 1:1
Голы: Эдгар Мендес 73 - Даниэль Парехо 34

"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Лукас Перес, Виктор Камараса (Пере Понс 76), Хоселу, Луис Роха (Борха Сайнс 65), Чимо Наварро, Любомир Фейса (Мануэль Гарсия 82), Эдгар Мендес

"Валенсия": Яспер Силлессен, Габриэл Паулиста, Кевин Гамейро (Гонсалу Гуэдеш 72), Денис Черышев (Родриго 82), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Васс, Даниэль Парехо, Алессандро Флоренци (Франсис Коклен 65), Карлос Солер

Предупреждения: Лукас Перес 36, Чимо Наварро 39, Родриго Эли 42, Хоселу 62, Эдгар Мендес 84 - Жоффрей Кондогбиа 35, Хосе Луис Гайя 61, Муктар Дьякаби 90

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...