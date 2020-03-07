Примера. 27-й тур. Мальорка впервые побеждает в гостях

"Мальорка" в течение первых одиннадцати гостевых матчей в Ла Лиге добыла лишь одно очко – ничью с "Сельтой". Но в двух последних выездных турах островитяне разорвали все шаблоны – четыре очка (ничья + победа), пять забитых мячей. Если так пойдет и дальше, воевать за право остаться в элите "Мальорке" будет легче.

Нельзя сказать, что победа над "Эйбаром" – безоговорочная, но островитяне пожали плоды высокой эффективности. Почти каждый второй удар гостей попадал в створ, а каждое второе из попаданий в створ оборачивалось голом. "Эйбар" с высоким процентом владения мячом, с большим количеством ударов, с лучшей игрой в пас разродился лишь голом престижа в конце встречи.

Баски после уверенной победы над "Леванте" снова разочаровали. Зона вылета уже дышит огнем в спину.