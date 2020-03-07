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Примера. 27-й тур. Мальорка впервые побеждает в гостях
О матчах Барсы и Реала говорим отдельно
"Мальорка" в течение первых одиннадцати гостевых матчей в Ла Лиге добыла лишь одно очко – ничью с "Сельтой". Но в двух последних выездных турах островитяне разорвали все шаблоны – четыре очка (ничья + победа), пять забитых мячей. Если так пойдет и дальше, воевать за право остаться в элите "Мальорке" будет легче.
Нельзя сказать, что победа над "Эйбаром" – безоговорочная, но островитяне пожали плоды высокой эффективности. Почти каждый второй удар гостей попадал в створ, а каждое второе из попаданий в створ оборачивалось голом. "Эйбар" с высоким процентом владения мячом, с большим количеством ударов, с лучшей игрой в пас разродился лишь голом престижа в конце встречи.
Баски после уверенной победы над "Леванте" снова разочаровали. Зона вылета уже дышит огнем в спину.
Эйбар. Стадион "Ипуруа"
"Эйбар" - "Мальорка" 1:2
Голы: Педро Бигас 90+2 - Дани Родригес 42, Такефуса Кубо 78
"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна, Педро Бигас, Серхи Энрич, Паулу Оливейра, Папа Кули Диоп (Эду Экспозито 57), Себастьян Кристофоро (Гонсало Эскаланте 76), Хосе Анхель, Анайц Арбилья, Шарлес Диас де Оливейра, Педро Леон (Пабло де Бласис 57)
"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Лумор Агбеньену, Иддрису Мохаммед , Дани Родригес, Александар Седлар, Антонио Райльо, Анте Будимир (Жуниор Лаго 72), Мартин Вальент, Такефуса Кубо (Ки Сун-Юн 82), Хуан Эрнандес (Пабло Чаварриа 85)
Предупреждения: Паулу Оливейра 40, Хосе Анхель 72, Фабиан Орельяна 86, Серхи Энрич 90+3, Родригес Йоэль 90+4 - Антонио Райльо 23, Дани Родригес 66, Маноло Рейна 90+3