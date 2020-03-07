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Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Бетис - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Бетис" в очном поединке первого круга не забивали – ничья 0:0. Хотя мадридцы владели значимым преимуществом, и проблемой для них стала не реализация голевых моментов. В гостевом поединке подопечные Зидана попытаются все исправить.

Матч состоится восьмого марта 2020-го года в 22:00. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Онлайн видеотрансляция в прямом эфире состоится на телеканале "Футбол 2". Также матч покажут OTT-платформы MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Бетис" - "Реал"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Где смотреть футбол
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