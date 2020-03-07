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Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
Бетис - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" и "Бетис" в очном поединке первого круга не забивали – ничья 0:0. Хотя мадридцы владели значимым преимуществом, и проблемой для них стала не реализация голевых моментов. В гостевом поединке подопечные Зидана попытаются все исправить.
Матч состоится восьмого марта 2020-го года в 22:00. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.
Онлайн видеотрансляция в прямом эфире состоится на телеканале "Футбол 2". Также матч покажут OTT-платформы MEGOGO и Oll.tv.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Бетис" - "Реал"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Eleven Sports 2 Poland;
- Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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