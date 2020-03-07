Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" и "Бетис" в очном поединке первого круга не забивали – ничья 0:0. Хотя мадридцы владели значимым преимуществом, и проблемой для них стала не реализация голевых моментов. В гостевом поединке подопечные Зидана попытаются все исправить.

Матч состоится восьмого марта 2020-го года в 22:00. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Онлайн видеотрансляция в прямом эфире состоится на телеканале "Футбол 2". Также матч покажут OTT-платформы MEGOGO и Oll.tv.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Бетис" - "Реал"?