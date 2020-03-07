Зидан: Сегодня я тренер Реала, но завтра все может поменяться

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет своего будущего в стане "сливочных".

"Я уже говорил, что счастлив тренировать этот клуб. Со мной никто не связывался, ничего об этом не знаю. Многие вещи говорят из-за пределов клуба.

У тренеров не бывает каких-либо гарантий. Важно сосредоточиться на ежедневной работе. Я чувствую поддержку клуба, это очевидно. На данный момент я тренер "Реала", но завтра все может поменяться", – рассказал Зидан.