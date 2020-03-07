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Зидан: Сегодня я тренер Реала, но завтра все может поменяться

Испания
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Французский наставник прокомментировал слухи о своем уходе

Зидан: Сегодня я тренер Реала, но завтра все может поменяться
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет своего будущего в стане "сливочных".

"Я уже говорил, что счастлив тренировать этот клуб. Со мной никто не связывался, ничего об этом не знаю. Многие вещи говорят из-за пределов клуба.

У тренеров не бывает каких-либо гарантий. Важно сосредоточиться на ежедневной работе. Я чувствую поддержку клуба, это очевидно. На данный момент я тренер "Реала", но завтра все может поменяться", – рассказал Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
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