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Зидан: Сегодня я тренер Реала, но завтра все может поменяться
Французский наставник прокомментировал слухи о своем уходе
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет своего будущего в стане "сливочных".
"Я уже говорил, что счастлив тренировать этот клуб. Со мной никто не связывался, ничего об этом не знаю. Многие вещи говорят из-за пределов клуба.
У тренеров не бывает каких-либо гарантий. Важно сосредоточиться на ежедневной работе. Я чувствую поддержку клуба, это очевидно. На данный момент я тренер "Реала", но завтра все может поменяться", – рассказал Зидан.
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Источник:Marca
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