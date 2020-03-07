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Примера. 27-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. VAR в помощь, но не всем

Испания
(1 голосов)

Барса сломала насыщенную защиту соперника лишь с пенальти

Примера. 27-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. VAR в помощь, но не всем
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Самым опасным футболистом "Барселоны" в первом тайме был Мартин Брайтвайт – двоякие чувства для болельщиков каталонцев. С одной стороны, хорошо, что новичок вливается в игру, находит себя в новой среде, с другой, насколько же плоха старая гвардия, если ее подпирает вчерашний представитель команды-аутсайдера.

Тем не менее... "Барселона" принимала "Реал Сосьедад" с необходимостью реабилитироваться за поражение в Эль-Класико. Но "Ла Реал" – не тот соперник, на кого можно просто так направить спортивную злость – отпор обязательно будет. Это каталонцы почувствовали непосредственно на себе на "Аноэте" в первом круге – ничья 2:2.

Примера. 27-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. VAR в помощь, но не всем - изображение 1

Это почувствовали и сегодня. До перерыва баски мало атаковали, хотя Александер Исак наработал на целых три удара. Впрочем, единственным попаданием в створ отметился не он, а Барренечеа. Однако это было только щекотание нервов, а "Барса" устроила сопернику настоящий стресс. Семь ударов, из которых три в плоскость – это существенный прогресс по сравнению с начальными этапами каденции Кике Сетьена. Вот если бы еще моменты реализовывали...

Брайтвайт забил, но из минимального офсайда. В другом эпизоде ​​не переиграл вратаря. Этим впоследствии отличился и Месси. Остальные удары (в частности, от Ракитича и того же Месси) были неточны.

Второй тайм гости начали агрессивно, но провести в подобном темпе все 45 минут возможности не было. Поэтому после стартовой активности, во время которой имели место острые атаки, но без акцентированных ударов, инициативу перехватила "Барса". И едва не забила благодаря Месси – Лео пробил с места из гущи игроков, но не попал в "девятку". Затем ошибся и со штрафного, неудачно приложился к мячу Ракитич (в другом эпизоде ​​удар потянул Ремиро), а подытожил этот период каталонского просветления неточный удар Пике с острого угла. Далее качели склонились в другую сторону.

Примера. 27-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. VAR в помощь, но не всем - изображение 2

Уже "Реал Сосьедад" организовал несколько острых атак и контратак, но Исаку и Эдегору не повезло забить. Хотя оба были близки к цели. Зато, баски пропустили после беззаботного эпизода – с гораздо более острых своих атак "Барселона" не выжимала таких дивидендов. Это Клеман Лангле слепо тянулся к мячу после фланговой подачи, а Робен Ле Норман также слепо пытался сыграть головой. Сыграл, но не головой – рукой. Мяч попал в предплечье и арбитр после просмотра видеоповтора указал на точку. Месси забил.

В конце поединка VAR уже сыграл в пользу "Реал Сосьедада", когда зафиксировал офсайд у Ансу Фати во время голевой атаки. Однако игру уже было сделано ранее. А еще тогда, когда арбитр даже не пошел смотреть повтор после падения Начо в борьбе с Гризманном. Хотя руки Антуана касались плеч соперника.

Примера. 27-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. VAR в помощь, но не всем - изображение 3

1:0 – тяжелая, вымученная победа "Барселоны". С этим соперником всегда тяжело.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 1:0
Гол: Лионель Месси 81 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Иван Ракитич (Артуро Видаль 74), Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 85), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Эктор Фирпо 89), Френки де Йонг

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Диего Льоренте (Игор Субельдия 71), Кристиан Португес, Микель Мерино, Александер Исак (Виллиан Жозе 82), Начо Монреаль, Мартин Эдегор, Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Андер Гевара, Андер Барренечеа (Микель Оярсабаль 58)

Предупреждения: Клеман Лангле 16, Лионель Месси 42, Херард Пике 61, Серхио Бускетс 88 - Микель Мерино 56, Андер Гевара 76, Микель Оярсабаль 80

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Чемпионат Испании
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Комментарии (31)
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Muxtarr (Днепр)
07.03.2020 в 23:11
Вроде и победили, а радости нет никакой. Смотрел игру и плевался, по игре как минимум должна была быть ничья, да и к нашему пенальти имеются большие вопросы (офсайд у Видаля). Игры просто не было, старался что-то сделать только Брайтвейт наверное. У Месси прием мяча стал как у выпускника Полтавской ДЮСШ, на это просто больно смотреть, про Гризманна даже говорить не о чем. В защите как обычно проходной двор с небольшими просветлениями. Там больше везло с неточным исполнением ударов игроками Сосьедада, чем с отборами. Игроки Наполи так плужить не будут, это точно. И если по игрокам и до игры все было понятно (собственно эта игра ничего нового нам не показала в их отношении), то к Сетьену начинают появляться вопросы. Почему до 70-й минуты при отвратительнейшей игре у нас ни одной замены? Почему Фати выходит только на 85-й минуте вместо никакого Гризманна? Паренька надо или вернуть в дубль наигрывать тонус, или давать больше играть за основу, а то сгниет же пацан на скамейке. Тут уже все вопросы к тренеру. В общем печальны дела в каталонском королевстве, и просвета не видно. Наверное без повторения сезона-2014 не обойтись, если мы хотим каких-то изменений.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
07.03.2020 в 22:47
Другого слова, как «отскочили» и не подберёшь. Хорошо, что получили три очка, но игра действительно нудная. При Вальверде хоть забивали больше, а сейчас вообще катастрофа. Однозначно надо полностью всё менять: настроение, президента, тренера, некоторых игроков, физруков, врачей, поваров, уборщиков, продавцов билетов у входа на стадион и так далее. По лицам игроков Барсы можно понять, что у них желания выходить на поле абсолютно нет. Так быстренько отбыть номер и домой. Тяжело это наблюдать. Обратил внимание на что-то новое от Тер Штегена в последнее время. Вместо того чтобы выбить мяч, он потихоньку выходит с ним в поле и отдаёт точный пас ........ сопернику!?!? Что за х р е н ь? Даже если каким-то чудом что-то всё таки выиграют в этом сезоне, даже не знаю насколько радостно от этого будет?
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+3
0
14sergey1953@ ( Днепр)
07.03.2020 в 22:46
Поздравляю Барселону с победой. Игру необходимо улучшать. Понятно, что еще не отошли от поражения с Реалом, тем более, когда первый гол фактически автогол, так как влетел от ноги Пике, второй на 93 минуте уже ничего не решал и тоже был забит почти с нулевого угла. Уверен, что завтра Реалу с Реалом Бетис будет не просто и он вполне может потерять очки.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
07.03.2020 в 22:51
A от какого именно поражения не отошли? Их уже 5 только в ЛаЛиге
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
07.03.2020 в 22:51
Очень даже возможно, шо Реал их потеряет.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
07.03.2020 в 22:08
Игра была - так себе. Автор справедливо заметил, что лучшим (среди худших) был Брайтвайт. Ну не печально ли, для Барсы и её болельщиков. Был ли пенальти? Как по мне, скорее не было, но я не буду спорить с арбитром и ВАР. Хотел бы я проигрыша Барсы или потери очков? На этот момент - четко Нет, чтобы Реал не расслаблялся и не терял игру и стимул. А то пример Ливерпуля просто угнетает: очки у команды есть, а игра пропала напрочь. Ни одной из испанских команд такого не желаю.
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+3
-2
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okolegko (Київ)
07.03.2020 в 23:00
Тут все справедливо (що стосується Ліверпуля)
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0
-1
skopa (Харьков)
07.03.2020 в 22:08
Пенальти знатный..пересфсекупил плюс магия Камп Ноу..А еще покупали бабушка Ляпорте и дедушка Бегирристайн..На х..р этот ЧИ? Можно просто проводить аукцион между Реалом и Барселоной- кто бабла больше кинет, тот и чемпион..И н-ый ЗМ Лехе в довесок...
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0
-2
мы за динамо (киев)
07.03.2020 в 22:15
те що було попадання мяча в руку очевидно, як і те що то було саме попадання а не гра.
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0
-2
мы за динамо (киев)
07.03.2020 в 22:07
суддя таки не об"єктивний. порушення грізмана тягло мінімум на штрафний удар. поставив би пів мнтра від лінії карного майданчика і питання було б закрите. а так геть небезпідставне відчуття упередженості. пеналь то був чисто формальний, але виявився вирішальним.
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0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.03.2020 в 22:12
Спустя 5минут после пеналя показали повтор и там видаль вообще в офсайде и пенальти и ставить то не нужно было. В стиле Мадрида и Роналду получилусь. Но я не думаю что это как-то повлияет на чемпионат
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+2
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.03.2020 в 22:05
Месси опорник, Месси разыгрывающий , Месси нападающий.скоро ска будет и защитникам помогать??? Тяжко...на 47й минуте Генич озвучил скамейку запасных Барселоны мне и тошно стало...короче по тихонько нужно начинать поздравлять Реал с долгожданным чемпионстом. А Барселоне все таки нужен тренер. С 2011 года играть без тренера с перерывом на полутренера Энрике - это конечно сильно!!!
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
07.03.2020 в 22:30
Реал поздравлять еще рано. Он вполне способен в этом чемпионате в заочном режиме переиграть Барселону в поддавки и "втулить" ей чемпионство. Все испанские гранды в этом сезоне играют кто в лес, кто по дрова. За лиго-чемпионские места борьба еще есть, какая- никакая (сегодня например была хорошая игра Атлетико - Севилья). А вот за первое место - такое впечатление, что мы, болельщики, хотим его больше (кто для Реала, кто для Барсы) чем они сами.
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.03.2020 в 22:36
Битва физруков в разгаре :) А по поводу грандов...я уже не раз писал , что не только испанские , но и по всей Европе, гранды не очень то и гранды в этом сезоне!
+1
0
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Muxtarr (Днепр)
07.03.2020 в 23:17
Я как ни странно больше хочу первого места для Реала, чтобы в Барсе наконец произошли какие-то потрясения. Иначе это болото засосет всех в клубе.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.03.2020 в 23:38
Абидаль, президент и тренер должны покинуть клуб этим летом иначе вафли будут
0
0
metall5291 (Kharkiv)
07.03.2020 в 22:46
Согласен, что во всей Европе то же самое.
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0
0
amg333 (Kyiv )
07.03.2020 в 21:44
нарушение на линии штрафной?..не,не видели!..офсайд у педаля перед назначенным левым пенальти-не,не видели!..а руку увидел )))фуфлона не сможет,судья поможет
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+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 21:41
После добротного матча Десна - Заря тяжело было осилить смотреть такую тягомотину. Победа на Варе, хотя как по мне, там либо плече, либо часть руки которая не увеличивала объем туловища.
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
07.03.2020 в 21:39
Шо нам делать с такой говённой игрой в 1/4 ЛЧ ума не приложу.
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+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.03.2020 в 21:42
Так что? Сетьен же сказал - пасовать на Месси и тот что-то придумает. И он за это спокоен.
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+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
07.03.2020 в 22:13
Посмотри на хромой Ливерпуль, задавленный своим очковым запасом, и не расстраивайся раньше времени. Я уже вообще не понимаю - кто и что будет делать в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Такое впечатление, что большинство европейских грандов играют с отвращением. Впрочем, это моё субъективное мнение.
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0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.03.2020 в 22:17
Так беда в том , что 1/4 может и не быть )))
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
07.03.2020 в 21:34
Смотрел игру только из уважения к Месси и к комментатору Розанову.
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+5
-2
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Spokoyno (Киев)
07.03.2020 в 21:59
Вам повезло А я дивився під РЕАЛьне словоблудіє Коли, хоч не навмисна, утім гра рукою не бачиться в притул, але дотик до спини за метр до карного майданчика, то пенальті По самій грі... видно ще від поразки не відійшли Один новачок бігав... Всі інші блукали по полю з дуже рідкими пробіжками. Єдиний плюс Гризман не згубився і по оцінки whoscored другий.
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+2
-2
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MES QUE UN CLUB
07.03.2020 в 22:53
Не знаю, я его заметил только когда замена происходила.
+1
0
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Spokoyno (Киев)
07.03.2020 в 23:41
Так ми зазвичай орієнтуємося на емоції... голи, а Антуан спеціалізується на "чорновій роботі"
0
0
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almostfullmoon (Днепропетровск)
07.03.2020 в 21:31
Чуть не заснул.И это на Ноу Камп
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+4
-1
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Барселиниус (землянин)
07.03.2020 в 21:28
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+3
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.03.2020 в 22:43
Некому реализовывать....моментов достаточно было
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MES QUE UN CLUB
07.03.2020 в 22:55
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