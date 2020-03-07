Примера. 27-й тур. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. VAR в помощь, но не всем

Самым опасным футболистом "Барселоны" в первом тайме был Мартин Брайтвайт – двоякие чувства для болельщиков каталонцев. С одной стороны, хорошо, что новичок вливается в игру, находит себя в новой среде, с другой, насколько же плоха старая гвардия, если ее подпирает вчерашний представитель команды-аутсайдера.

Тем не менее... "Барселона" принимала "Реал Сосьедад" с необходимостью реабилитироваться за поражение в Эль-Класико. Но "Ла Реал" – не тот соперник, на кого можно просто так направить спортивную злость – отпор обязательно будет. Это каталонцы почувствовали непосредственно на себе на "Аноэте" в первом круге – ничья 2:2.

Это почувствовали и сегодня. До перерыва баски мало атаковали, хотя Александер Исак наработал на целых три удара. Впрочем, единственным попаданием в створ отметился не он, а Барренечеа. Однако это было только щекотание нервов, а "Барса" устроила сопернику настоящий стресс. Семь ударов, из которых три в плоскость – это существенный прогресс по сравнению с начальными этапами каденции Кике Сетьена. Вот если бы еще моменты реализовывали...

Брайтвайт забил, но из минимального офсайда. В другом эпизоде ​​не переиграл вратаря. Этим впоследствии отличился и Месси. Остальные удары (в частности, от Ракитича и того же Месси) были неточны.

Второй тайм гости начали агрессивно, но провести в подобном темпе все 45 минут возможности не было. Поэтому после стартовой активности, во время которой имели место острые атаки, но без акцентированных ударов, инициативу перехватила "Барса". И едва не забила благодаря Месси – Лео пробил с места из гущи игроков, но не попал в "девятку". Затем ошибся и со штрафного, неудачно приложился к мячу Ракитич (в другом эпизоде ​​удар потянул Ремиро), а подытожил этот период каталонского просветления неточный удар Пике с острого угла. Далее качели склонились в другую сторону.

Уже "Реал Сосьедад" организовал несколько острых атак и контратак, но Исаку и Эдегору не повезло забить. Хотя оба были близки к цели. Зато, баски пропустили после беззаботного эпизода – с гораздо более острых своих атак "Барселона" не выжимала таких дивидендов. Это Клеман Лангле слепо тянулся к мячу после фланговой подачи, а Робен Ле Норман также слепо пытался сыграть головой. Сыграл, но не головой – рукой. Мяч попал в предплечье и арбитр после просмотра видеоповтора указал на точку. Месси забил.

В конце поединка VAR уже сыграл в пользу "Реал Сосьедада", когда зафиксировал офсайд у Ансу Фати во время голевой атаки. Однако игру уже было сделано ранее. А еще тогда, когда арбитр даже не пошел смотреть повтор после падения Начо в борьбе с Гризманном. Хотя руки Антуана касались плеч соперника.

1:0 – тяжелая, вымученная победа "Барселоны". С этим соперником всегда тяжело.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 1:0

Гол: Лионель Месси 81 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Иван Ракитич (Артуро Видаль 74), Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 85), Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Эктор Фирпо 89), Френки де Йонг

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Диего Льоренте (Игор Субельдия 71), Кристиан Португес, Микель Мерино, Александер Исак (Виллиан Жозе 82), Начо Монреаль, Мартин Эдегор, Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Андер Гевара, Андер Барренечеа (Микель Оярсабаль 58)

Предупреждения: Клеман Лангле 16, Лионель Месси 42, Херард Пике 61, Серхио Бускетс 88 - Микель Мерино 56, Андер Гевара 76, Микель Оярсабаль 80