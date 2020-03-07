Бетис - Реал. Прогноз и анонс матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 27-й тур. Испания. Севилья. "Бенито Вильямарин". 08.03.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Гонсалес Гонсалес; трансляция в Украине – "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

В первом круге "Реал" в матче с "Бетисом" потерял очки. Неожиданно. Тогда, когда команда набрала хороший ход. В той игре мадридцы существенно превосходили соперника в остроте, однако так и не сумели забить. Что будет в поединке на "Бенито Вильямарин" – сказать трудно.

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Ведь "Реал" – нестабилен. К тому же, смущают болельщиков околофутбольные новости. Мол, у Зидан нет понимания ни с игроками, ни с руководством клуба, поэтому уже летом может покинуть "Сантьяго Бернабеу". Не надо думать, что это фантастический сценарий, однако Зидан в любом случае собирается довести дело до логического завершения. А логичным и приемлемым для мадридцев результатом будет только чемпионство.

Конкурентов немного – всего один. Зато какой... "Барса" не доминировала в своем поединке 27-го тура, но смогла взять три очка. Класс? Везение? Случайность? Безразлично. Главное – результат. "Реал" вынужден догонять и это будет давить на команду.

Относительно недавно "Бетис" на "Бенито Вильямарин" принимал "Барселону" и дал достойный бой грозному сопернику – "Реал" с той же весовой категории. И "огурцы" готовятся снова проявить себя.

Хозяевам не помогут Хуанми, Вилльям Карвалью и Зухаир Феддаль, а у "Реала" из-за травм отсутствуют Эден Азар и Марко Асенсио. Это давние потери, а из свежих – Начо, Кавахаль и Иско.

Прогноз. Победа "Реала" 2:1.

В первом круге "Реал" полностью переиграл соперника, но не забил. На "Бенито Вильямарин", похоже, будет больше пространства для атак, поэтому должны быть и голы. Но и "Бетис" дома вряд ли не забьет. Поэтому ставка на тотал больше 2,5 – логична.