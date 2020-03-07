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Кике Сетьен: Барса победила благодаря VAR

Испания
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Наставник каталонцев подвел итоги победы над "Сосьедадом"

Кике Сетьен: Барса победила благодаря VAR
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал минимальную победу над "Реал Сосьедадом" в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

"Мы знали, что матч будет очень сложным, соперник одержал 6 побед подряд, включая одну на "Бернабеу". Они – финалисты Кубка, они здорово держат мяч и не играют опрометчиво. У них хорошие игроки. Если не считать некоторые моменты, мы контролировали матч. Порой у нас возникали сложности, но мы создавали угрозу их воротам.

Мы победили благодаря VAR. Я не видел момент со скамейки, было слишком далеко. Для того, чтобы создать явный голевой момент, нужно проявить терпение. Иногда мы слишком спешим, и спешка порой приводила нас к поражениям.

Но когда соперники пытаются оказывать на нас давление и идти вперед, они оставляют свободные зоны, которыми мы пытаемся воспользоваться. Это нелегко, но мы постараемся стать лучше. У нас хорошая команда, сильная духом. Это то, что мне нравится. Мы смогли победить в сложном матче, и теперь выигрывать необходимо "Реалу", – рассказал Кике Сетьен.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Кике Сетьен
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Источник:
Marca
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