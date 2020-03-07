Победа без изюминки. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Обзор матча и видео голов

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" благодаря голу с сомнительного пенальти. Если не принимать во внимание этот эпизод, то у каталонцев возникало немало трудностей по преодолению плотных защитных редутов соперника. Собственно, после поединка о помощи видеосистемы говорил и наставник "Барселоны" Кике Сетьен. Поэтому матч этот для каталонцев важен лишь тремя очками, но не игрой.

Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Ла Лиги "Барселонаа" - "Реал Сосьедад".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 1:0

Гол: Лионель Месси 81 (пен.)