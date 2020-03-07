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Победа без изюминки. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Обзор матча и видео голов
Барселона - Реал Сосьедад ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.03.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" победила "Реал Сосьедад" благодаря голу с сомнительного пенальти. Если не принимать во внимание этот эпизод, то у каталонцев возникало немало трудностей по преодолению плотных защитных редутов соперника. Собственно, после поединка о помощи видеосистемы говорил и наставник "Барселоны" Кике Сетьен. Поэтому матч этот для каталонцев важен лишь тремя очками, но не игрой.
Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Ла Лиги "Барселонаа" - "Реал Сосьедад".
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 1:0
Гол: Лионель Месси 81 (пен.)