Бетис - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В Ла Лиге наступает период, когда на второй план отходит качество игры. Главное – результат. "Барса" вчера вымучила победу над "Реал Сосьедадом" и справедливо заметил Кике Сетьен – теперь "Реалу" нужно побеждать. В соперниках у мадридцев – "Бетис".

Матч начнется 8-го марта 2020-го года в 22:00. Обо всех нюансах противостояния читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO. Вперед!

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