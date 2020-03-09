Игра в поддавки? Бетис - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов

"Реал" в прошлом туре победил "Барселону" и вернул себе лидерство в Ла Лиге. Однако не смог защитить результат – и в текущем чемпионате Испании уже не впервые сложилась подобная ситуация. Похоже, что "Барса" и "Реал" играют в поддавки – кто больше потеряет очков.

А матч в целом был классный – живой, быстрый. "Бетис" победил благодаря голам Сиднея и Тельо. Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Реал".

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал" 2:1

Голы: Сидней 40, Кристиан Тельо 82 - Карим Бензема 45+3 (пен.)