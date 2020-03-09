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Игра в поддавки? Бетис - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Бетис - Реал ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.03.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Игра в поддавки? Бетис - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Реал" в прошлом туре победил "Барселону" и вернул себе лидерство в Ла Лиге. Однако не смог защитить результат – и в текущем чемпионате Испании уже не впервые сложилась подобная ситуация. Похоже, что "Барса" и "Реал" играют в поддавки – кто больше потеряет очков.

А матч в целом был классный – живой, быстрый. "Бетис" победил благодаря голам Сиднея и Тельо. Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Реал".

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Реал" 2:1
Голы: Сидней 40, Кристиан Тельо 82 - Карим Бензема 45+3 (пен.)

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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