"Худший матч Реала в сезоне – виноват я, а не игроки". Зидан – про поражение Бетису

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он думает о поражении "Бетису" (2:1). Цитирует Зизу издание AS.

" Это был худший матч "Реала" в сезоне . Много брака. Когда играешь не на своем уровне, то все усложняется. Не хватало энергии, владения мячом, агрессии. Плохие дни случаются, я несу за них ответственность, не нужно расстраиваться, но и радоваться мы не можем".

"Первый тайм может быть сыгран плохо, но после подобного впереди всегда есть еще 45 минут. Я не могу найти объяснений, но мы продолжим борьбу. Есть хорошие и плохие моменты, но в целом сезон неплохой. Виноват я, игроки здесь не при чем – я с ними до самого конца".