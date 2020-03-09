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"Худший матч Реала в сезоне – виноват я, а не игроки". Зидан – про поражение Бетису
Уникально – праздновать триумф в Эль-Класико и опозориться в поединке с середняком
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он думает о поражении "Бетису" (2:1). Цитирует Зизу издание AS.
"Это был худший матч "Реала" в сезоне. Много брака. Когда играешь не на своем уровне, то все усложняется. Не хватало энергии, владения мячом, агрессии. Плохие дни случаются, я несу за них ответственность, не нужно расстраиваться, но и радоваться мы не можем".
"Первый тайм может быть сыгран плохо, но после подобного впереди всегда есть еще 45 минут. Я не могу найти объяснений, но мы продолжим борьбу. Есть хорошие и плохие моменты, но в целом сезон неплохой. Виноват я, игроки здесь не при чем – я с ними до самого конца".