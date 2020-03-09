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Куртуа получил травму паха, он пропустит несколько недель

Испания
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Неприятное повреждение… Хотя, бывают приятные?

Куртуа получил травму паха, он пропустит несколько недель
Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа с большой вероятностью не поможет своей команде в ближайших матчах. В матче 27-го тура Примеры с "Бетисом" (1:2) бельгийский вратарь получил травму паха. Тибо провел на поле все 90 минут, но газон стадиона "Бенито Вильямарин" покидал хромая.

На фото видно, что Куртуа играл со специальной тейп-лентой. Как сообщает HLN со ссылкой на El Chiringuito TV, в ближайшее время он пройдет медицинское обследование, по итогам которого определят точные сроки его реабилитации. Не исключено, что Тибо пропустит несколько недель.

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"Реал" проиграл "Бетису" и упустил возможность обойти "Барселону" в турнирной таблице. Теперь команда Зидана отстает от каталонцев на два зачетных пункта.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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