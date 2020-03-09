Куртуа получил травму паха, он пропустит несколько недель

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа с большой вероятностью не поможет своей команде в ближайших матчах. В матче 27-го тура Примеры с "Бетисом" (1:2) бельгийский вратарь получил травму паха. Тибо провел на поле все 90 минут, но газон стадиона "Бенито Вильямарин" покидал хромая.

????????ALARMA COURTOIS????????



El portero del Real MADRID sale COJEANDO del Benito Villamarín.



¡ARRANCAMOS a las 23:58h en MEGA! pic.twitter.com/S70LxpsuvO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2020

На фото видно, что Куртуа играл со специальной тейп-лентой. Как сообщает HLN со ссылкой на El Chiringuito TV, в ближайшее время он пройдет медицинское обследование, по итогам которого определят точные сроки его реабилитации. Не исключено, что Тибо пропустит несколько недель.

Читайте также Лунина называют фаворитом из 6 претендентов на место второго вратаря Реала

"Реал" проиграл "Бетису" и упустил возможность обойти "Барселону" в турнирной таблице. Теперь команда Зидана отстает от каталонцев на два зачетных пункта.