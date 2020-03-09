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Куртуа получил травму паха, он пропустит несколько недель
Неприятное повреждение… Хотя, бывают приятные?
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа с большой вероятностью не поможет своей команде в ближайших матчах. В матче 27-го тура Примеры с "Бетисом" (1:2) бельгийский вратарь получил травму паха. Тибо провел на поле все 90 минут, но газон стадиона "Бенито Вильямарин" покидал хромая.
????????ALARMA COURTOIS????????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2020
El portero del Real MADRID sale COJEANDO del Benito Villamarín.
¡ARRANCAMOS a las 23:58h en MEGA! pic.twitter.com/S70LxpsuvO
На фото видно, что Куртуа играл со специальной тейп-лентой. Как сообщает HLN со ссылкой на El Chiringuito TV, в ближайшее время он пройдет медицинское обследование, по итогам которого определят точные сроки его реабилитации. Не исключено, что Тибо пропустит несколько недель.
"Реал" проиграл "Бетису" и упустил возможность обойти "Барселону" в турнирной таблице. Теперь команда Зидана отстает от каталонцев на два зачетных пункта.