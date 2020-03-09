Барселона готовит новый контракт для Месси

Руководство каталонской "Барселоны" хочет предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт до 2023 года. По условиям нового соглашения аргентинец будет получать € 50 млн за один сезон, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

Месси является воспитанником "Барселоны". В структуре каталонского клуба форвард находится с 2001 года. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Лионель забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач в 31 матче за сине-гранатовых во всех турнирах.