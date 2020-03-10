Каньисарес: Если смотреть игру Барсы, то посчитаешь чемпионом Реал, а если Реала, то Барсу

Экс-вратарь национальной сборной Испании и "Валенсии" Сантьяго Каньисарес ответил на вопрос своих коллег в испанской студии: кто окажется победителем в борьбе за чемпионство в Ла Лиге – каталонская "Барселона" или мадридский "Реал". Цитирует бывшего голкипера издание AS.

"Знаете, все просто: это зависит от того, чью игру вы смотрите. Если "Барселоны", то посчитаешь, что чемпионом будет "Реал". Если же посмотришь на выступления "Реала", то понимаешь, что победит "Барселона".

"Реал" обыграл "Барселону" в рамках Эль-Класико со счетом 2:1, но затем уступил "Бетису" с такими же цифрами. После 27 матчей каталонцы лидируют в таблице с 58 очками, у "сливочных" – 56.