Испания
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Следующие две недели матчи Примеры и Сегунды пройдут без зрителей
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Ла Лига по указанию министерства здравоохранения Испании приняла решение о том, чтобы матчи чемпионата Испании в двух лигах, Примере и Сегунде, в течение двух недель проходили без зрителей.
Первой такой игрой будет сегодняшний матч Примеры "Эйбар" - "Реал Сосьедад" (начнется в 21:30).
Без зрителей, напоминает BBC, также пройдут испанские матчи Лиги чемпионов ("Барселона" - "Наполи") и Лиги Европы ("Севилья" - "Рома" и "Хетафе" - "Интер").
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