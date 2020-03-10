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Следующие две недели матчи Примеры и Сегунды пройдут без зрителей

Испания
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Коронавирус

Следующие две недели матчи Примеры и Сегунды пройдут без зрителей
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Ла Лига по указанию министерства здравоохранения Испании приняла решение о том, чтобы матчи чемпионата Испании в двух лигах, Примере и Сегунде, в течение двух недель проходили без зрителей.

Первой такой игрой будет сегодняшний матч Примеры "Эйбар" - "Реал Сосьедад" (начнется в 21:30).

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Без зрителей, напоминает BBC, также пройдут испанские матчи Лиги чемпионов ("Барселона" - "Наполи") и Лиги Европы ("Севилья" - "Рома" и "Хетафе" - "Интер").

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В статье: Примера Чемпионат Испании Сегунда коронавирус
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