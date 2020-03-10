Куртуа и Марсело не сыграют в ответном матче с Манчестер Сити

Мадридскому "Реалу" в ближайших матчах не помогут сразу двое футболистов основного состава.

По информации AS, вратарь Тибо Куртуа и защитник Марсело получили травмы. Бельгиец будет восстанавливаться около двух недель. Бразилец пока неизвестно, когда сможет вернуться на поле.

Скорее всего, Куртуа и Марсело пропустят матчи с "Эйбаром" и "Манчестер Сити". Также существует вероятность, что "сливочные" сыграют без них с "Валенсией" в чемпионате.

Напомним, что 17 марта "Реал" сыграет с "Манчестер Сити" ответный матч в Лиге чемпионов.