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Куртуа и Марсело не сыграют в ответном матче с Манчестер Сити

Испания
(1 голосов)

Футболисты пропустят и матчи в Примере

Куртуа и Марсело не сыграют в ответном матче с Манчестер Сити
Новина українською

Мадридскому "Реалу" в ближайших матчах не помогут сразу двое футболистов основного состава.

По информации AS, вратарь Тибо Куртуа и защитник Марсело получили травмы. Бельгиец будет восстанавливаться около двух недель. Бразилец пока неизвестно, когда сможет вернуться на поле.

Скорее всего, Куртуа и Марсело пропустят матчи с "Эйбаром" и "Манчестер Сити". Также существует вероятность, что "сливочные" сыграют без них с "Валенсией" в чемпионате.

Напомним, что 17 марта "Реал" сыграет с "Манчестер Сити" ответный матч в Лиге чемпионов.

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В статье: Марсело Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
10.03.2020 в 17:30
Ну что,Реал на вылет???
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
10.03.2020 в 17:04
Може хоч пропускать не будуть:)
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