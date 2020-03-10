Тер Штеген не согласился на условия нового контракта. Он хочет получать в три раза больше

Руководство "Барселоны" не может договориться с голкипером Марк-Андре тер Штегеном о подписании нового контракта, сообщает Goal.

Тер Штеген хочет получать до € 15 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны" после нападающего Лионеля Месси. Каталонский клуб не готов пойти на такие условия. Стороны прекратили переговоры до окончания нынешнего сезона.

Марк-Андре выступает за "Барселону" с 2014 года. Нынешнее соглашение 27-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

В услугах тер Штегена заинтересованы лондонский "Челси", мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус". Трансферная стоимость вратаря оценивается в € 90 млн.