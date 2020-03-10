Барселона и Ювентус готовят обмен игроками - экс-форвард Шахтера может оказаться в Испании

Этим летом между "Барселоной" и "Ювентусом" может состояться обмен игроками. Информацию об этом передает TV3.

Итальянская сторона хочет видеть в своем составе Ивана Ракитича. Хорват давно перестал проходить в основу каталонцев и готовится к своему уходу. Ранее, на него претендовал "Атлетико".

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В "Барселону" может отправиться Дуглас Коста. В этом сезоне бразилец провел 18 матчей, трижды получив травму. Он может помочь каталонцам решить их проблемы в атаке.

Ранее сообщалось, что каталонцы ведут переговоры с основным вратарем о новом контракте.