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Барселона и Ювентус готовят обмен игроками - экс-форвард Шахтера может оказаться в Испании

Испания
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Готовится грандиозная сделка

Барселона и Ювентус готовят обмен игроками - экс-форвард Шахтера может оказаться в Испании
UA-Футбол
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Этим летом между "Барселоной" и "Ювентусом" может состояться обмен игроками. Информацию об этом передает TV3.

Итальянская сторона хочет видеть в своем составе Ивана Ракитича. Хорват давно перестал проходить в основу каталонцев и готовится к своему уходу. Ранее, на него претендовал "Атлетико".

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В "Барселону" может отправиться Дуглас Коста. В этом сезоне бразилец провел 18 матчей, трижды получив травму. Он может помочь каталонцам решить их проблемы в атаке.

Ранее сообщалось, что каталонцы ведут переговоры с основным вратарем о новом контракте.

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Барселона Иван Ракитич
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