Примера. 24-й тур. Реал Сосьедад берет важные три очка

Многострадальный матч. Вовремя он не состоялся из-за обвала и пожара на свалке в одном из городов Страны Басков, из-за чего власти рекомендовали не проводить массовых мероприятий и ограничить людям свое пребывание на открытом воздухе. Когда же ситуация с мини-экологической катастрофой стабилизировалась, испанский футбол пострадал от коронавируса. Отныне в течение следующих двух недель матчи будут проводиться без зрителей.

Именно поэтому "Эйбар" и "Реал Сосьедад" играли при пустынной атмосфере. Но показали неплохой футбол – девятнадцать ударов на двоих, живая интрига. "Эйбар" проиграл, хотя играл активнее и острее – такие парадоксы часто случаются. Проблемой "оружейников" стала низкая реализация моментов.

Обе команды в первом тайме получили право на пенальти за игру соперника рукой. Микель Оярсабаль четко реализовал свой шанс, а Фабиан Орельяна не переиграл вратаря с "точки". Позже Шарлес таки забил с пенальти, но это был лишь гол престижа. Потому что кроме Оярсабаля, в составе "Ла Реала" отличился еще и Виллиан Жозе, воспользовавшись свободной зоной и передачей от Португеса.

Эти три очка очень пригодятся "Реал Сосьедаду" в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Реал Сосьедад" 1:2

Голы: Шарлес Диас де Оливейра 90 (пен.) - Микель Оярсабаль 16 (пен.), Виллиан Жозе 75

"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна, Педро Бигас (Эстебан Бургос 82), Гонсало Эскаланте, Серхио Альварес (Шарлес Диас де Оливейра 67), Такаси Инуи (Кике Гонсалес 77), Эду Экспозито, Хосе Анхель, Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Робер Корреа

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Микель Мерино, Аднан Янузай (Кристиан Португес 67), Виллиан Жозе (Александер Исак 85), Лука Фуэнтес (Андер Гевара 62), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Игор Субельдия, Айен Муньос, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо

Предупреждения: Педро Бигас 15, Хосе Анхель 29, Гонсало Эскаланте 35 - Игор Субельдия 28, Аднан Янузай 37

Нереализованный пенальти: Фабиан Орельяна 29