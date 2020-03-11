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Финал кубка Испании официально перенесен

Испания
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Новая дата будет сообщена позже

Финал кубка Испании официально перенесен
UA-Футбол
Новина українською

Футбольные матчи продолжают переноситься. Всему виной коронавирус, который все сильнее распростаняется по Европе.

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По официальным данным, сегодня был перенесен финал кубка Испании. Матч должен был состоятся 18-го апреля. Новая дата пока что не сообщается. За трофей должны были бороться "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

Также сообщается, что матчи Ла Лиги также могут быть временно приостановлены.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) коронавирус
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