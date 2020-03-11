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Финал кубка Испании официально перенесен
Новая дата будет сообщена позже
Футбольные матчи продолжают переноситься. Всему виной коронавирус, который все сильнее распростаняется по Европе.
По официальным данным, сегодня был перенесен финал кубка Испании. Матч должен был состоятся 18-го апреля. Новая дата пока что не сообщается. За трофей должны были бороться "Атлетик" и "Реал Сосьедад".
ÚLTIMA HORA— El Larguero (@ellarguero) March 11, 2020
Informa @antonmeana
Aplazada la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao
Ampliamos en @La_SER pic.twitter.com/k3579G9ihN
Также сообщается, что матчи Ла Лиги также могут быть временно приостановлены.