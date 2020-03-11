Финал кубка Испании официально перенесен

Футбольные матчи продолжают переноситься. Всему виной коронавирус, который все сильнее распростаняется по Европе.

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По официальным данным, сегодня был перенесен финал кубка Испании. Матч должен был состоятся 18-го апреля. Новая дата пока что не сообщается. За трофей должны были бороться "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

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Informa @antonmeana



Aplazada la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao



Ampliamos en @La_SER pic.twitter.com/k3579G9ihN — El Larguero (@ellarguero) March 11, 2020

Также сообщается, что матчи Ла Лиги также могут быть временно приостановлены.