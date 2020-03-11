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Туран: Месси - лучший футболист из всех, которых я когда-либо видел

Испания
(1 голосов)

Помимо этого, отметил еще двух игроков

Туран: Месси - лучший футболист из всех, которых я когда-либо видел
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Арда Туран рассказал о лучших футболистов, с которыми он играл. В список, прогнозируемо, попал Лео Месси, а также еще два исполнителя.

"Месси - исключительный футболист. Он лучший из тех, кого я когда-либо видел. Также могу отметить Иньесту. Я всегда восхищался тем, что он мог показывать на футбольном поле.

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Еще один игрок - Радамель Фалькао. Это настоящий форвард. Я несколько раз говорил ему, чтобы он подписал контракт с "Галатасараем". Теперь он должен делать то, что умеет - забивать голы", - приводит слова турецкого футболиста AS.

На данный момент контракт Турана принадлежит "Барселоне". Он истекает летом 2020-го.

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В статье: Лионель Месси Андрес Иньеста Арда Туран Радамель Фалькао Барселона
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 20:42
Интересно, Великий Лионель Месси заинтересован в таком вот вылизывании собственного зада?
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Инспектор ( )
11.03.2020 в 20:18
Редакция, а Вам не кажется что подобные вбросы уже порядком поднадоели?
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