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Туран: Месси - лучший футболист из всех, которых я когда-либо видел
Помимо этого, отметил еще двух игроков
Полузащитник Арда Туран рассказал о лучших футболистов, с которыми он играл. В список, прогнозируемо, попал Лео Месси, а также еще два исполнителя.
"Месси - исключительный футболист. Он лучший из тех, кого я когда-либо видел. Также могу отметить Иньесту. Я всегда восхищался тем, что он мог показывать на футбольном поле.
Еще один игрок - Радамель Фалькао. Это настоящий форвард. Я несколько раз говорил ему, чтобы он подписал контракт с "Галатасараем". Теперь он должен делать то, что умеет - забивать голы", - приводит слова турецкого футболиста AS.
На данный момент контракт Турана принадлежит "Барселоне". Он истекает летом 2020-го.