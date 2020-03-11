Туран: Месси - лучший футболист из всех, которых я когда-либо видел

Полузащитник Арда Туран рассказал о лучших футболистов, с которыми он играл. В список, прогнозируемо, попал Лео Месси, а также еще два исполнителя.

"Месси - исключительный футболист. Он лучший из тех, кого я когда-либо видел. Также могу отметить Иньесту. Я всегда восхищался тем, что он мог показывать на футбольном поле.

Еще один игрок - Радамель Фалькао. Это настоящий форвард. Я несколько раз говорил ему, чтобы он подписал контракт с "Галатасараем". Теперь он должен делать то, что умеет - забивать голы", - приводит слова турецкого футболиста AS.

На данный момент контракт Турана принадлежит "Барселоне". Он истекает летом 2020-го.