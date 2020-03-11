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Это’О: Месси закончит карьеру в Барселоне

Испания
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В это верят все фанаты каталонцев

Это’О: Месси закончит карьеру в Барселоне
UA-Футбол
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Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это’О высказал свое мнение, касательно будущего Лео Месси.

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"Он может продлить свой контракт. Мне кажется, что он завершит свою карьеру в "Барселоне". Если он будет чувствовать, что способен продолжать играть, он будет это делать", - заявил Самуэль.

Напомним, что действующий контракт аргентинца действует до лета 2021-го года.

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В статье: Лионель Месси Самуэль Это'О Барселона
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