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В Реале объявлен карантин: мадридцы могут не сыграть с Манчестер Сити

Испания
(1 голосов)

У "сливочных" общая база с баскетболистами

В Реале объявлен карантин: мадридцы могут не сыграть с Манчестер Сити
Новина українською

Спортивный мадридский клуб "Реал" ввел карантин. По информации пресс-службы столичного клуба, один из баскетболистов клуба сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Сообщается, что в связи с этой ситуаций футбольная команда мадридского "Реала" задействует специальный протокол.

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Карантин затронет все структуры мадридского клуба. Сегодняшняя утренняя тренировка "сливочных" была отменена.

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Отметим, что футбольная и баскетбольная команды "королевского клуба" тренируются в общем центре в Вальдебебасе. Имя игрока, который заразился вирусом, не сообщается. La Sexta отмечает, что "Реал" не сможет сыграть в матче ЛЧ с "Манчестер Сити".

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В статье: Реал (Мадрид) коронавирус
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Источник:
Real Madrid

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 13:48
Перес?
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