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В Реале объявлен карантин: мадридцы могут не сыграть с Манчестер Сити
У "сливочных" общая база с баскетболистами
Спортивный мадридский клуб "Реал" ввел карантин. По информации пресс-службы столичного клуба, один из баскетболистов клуба сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Сообщается, что в связи с этой ситуаций футбольная команда мадридского "Реала" задействует специальный протокол.
Карантин затронет все структуры мадридского клуба. Сегодняшняя утренняя тренировка "сливочных" была отменена.
???????????? A Real Madrid Basketball player has tested positive to the Coronavirus. All team players have left Real Madrid training grounds as precaution. [@JLSanchez78]— Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 12, 2020
????????????All Real Madrid players in all levels and squads are now in quarantine as precaution.— Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 12, 2020
Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 12, 2020
Отметим, что футбольная и баскетбольная команды "королевского клуба" тренируются в общем центре в Вальдебебасе. Имя игрока, который заразился вирусом, не сообщается. La Sexta отмечает, что "Реал" не сможет сыграть в матче ЛЧ с "Манчестер Сити".
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