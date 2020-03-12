В Реале объявлен карантин: мадридцы могут не сыграть с Манчестер Сити

Спортивный мадридский клуб "Реал" ввел карантин. По информации пресс-службы столичного клуба, один из баскетболистов клуба сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Сообщается, что в связи с этой ситуаций футбольная команда мадридского "Реала" задействует специальный протокол.

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Карантин затронет все структуры мадридского клуба. Сегодняшняя утренняя тренировка "сливочных" была отменена.

???????????? A Real Madrid Basketball player has tested positive to the Coronavirus. All team players have left Real Madrid training grounds as precaution. [@JLSanchez78] — Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 12, 2020

????????????All Real Madrid players in all levels and squads are now in quarantine as precaution. — Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 12, 2020

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Отметим, что футбольная и баскетбольная команды "королевского клуба" тренируются в общем центре в Вальдебебасе. Имя игрока, который заразился вирусом, не сообщается. La Sexta отмечает, что "Реал" не сможет сыграть в матче ЛЧ с "Манчестер Сити".