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Чемпионат Испании приостановлен

Испания
(1 голосов)

Ла Лига идет на карантин вслед за Серией А

Чемпионат Испании приостановлен
UA-Футбол
Новина українською

Испанская Ла Лига официально сообщила, что в связи с ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавируса, чемпионат сезона 2019/2020 будет приостановлен. Отмечается, что перерыв продлится минимум две следующих недели.

Еще во вторник было решено играть матчи при пустых трибунах. Однако сегодня стало известно о карантине мадридского "Реала" из-за заражения одного из игроков баскетбольной команды клуба, также в сообщении Ла Лиги говорится, что возможны положительные тесты на вирус COVID-19 и в других клубах.

Напомним, что первым в Европе было приостановлено чемпионат в Италии, где ситуация с коронавирусом особенно критична. Во Франции и Германии было решено играть при пустых трибунах. С 12-го марта болельщики не будут иметь доступ к стадионам и в Украине. На сегодня были отменены два поединка Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов.

Всего в Испании зафиксировано 2968 случаев заболевание коронавирусом. Болезнь добралась и до правительства Испании – сегодня вирус был обнаружен у министра по вопросам равенства Ирене Монтеро.

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В статье: Испания Ла Лига коронавирус
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Комментарии (3)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
12.03.2020 в 13:53
Это Испания, наши даже с вирусом схему замутят, где будут в накате и министры и вирус))
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Барселиниус (землянин)
12.03.2020 в 13:45
Чемпионат надо закончить, а Барсу объявить чемпионом Ла Лиги. И да.. перед вирусом все равны даже министр по вопросам равенства...))
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Blackboria (Тернопіль)
12.03.2020 в 14:08
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