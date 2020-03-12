Чемпионат Испании приостановлен

Испанская Ла Лига официально сообщила, что в связи с ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавируса, чемпионат сезона 2019/2020 будет приостановлен. Отмечается, что перерыв продлится минимум две следующих недели.

Еще во вторник было решено играть матчи при пустых трибунах. Однако сегодня стало известно о карантине мадридского "Реала" из-за заражения одного из игроков баскетбольной команды клуба, также в сообщении Ла Лиги говорится, что возможны положительные тесты на вирус COVID-19 и в других клубах.

Напомним, что первым в Европе было приостановлено чемпионат в Италии, где ситуация с коронавирусом особенно критична. Во Франции и Германии было решено играть при пустых трибунах. С 12-го марта болельщики не будут иметь доступ к стадионам и в Украине. На сегодня были отменены два поединка Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов.

Всего в Испании зафиксировано 2968 случаев заболевание коронавирусом. Болезнь добралась и до правительства Испании – сегодня вирус был обнаружен у министра по вопросам равенства Ирене Монтеро.