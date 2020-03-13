Йович: Я занимался в той же тренажерке, что и наш баскетболист. У меня нет симптомов COVID-19

Все спортивные структуры мадридского "Реала" отправлены на карантин после того, как у баскетболиста "сливочных" Трея Томпкинса был обнаружен коронавирус. Все спортсмены и персонал узнали об этом вчера в 11 утра, и уже в 11:30 покинули общую тренировочную базу "королевского клуба. Цитирует Йовича AS.

"Мы отправились на тренировку, но персонал сказал, что ее не будет – как и в течение следующих двух недель. Нам сказали оставаться дома. Когда я получил травму и не занимался в общей группе, то я занимался в том же тренажерном зале, что и наш баскетболист, который заразился коронавирусом. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов COVID-19. Ждем дальнейших инструкций от клуба".

Сообщается, что Зидан вручил каждому футболисту своей команды индивидуальный план тренировок для поддержания физической формы и мышечного тонуса.