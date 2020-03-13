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Барселона прекратила тренировки

Испания
(1 голосов)

Речь о главной команде

Барселона прекратила тренировки
Новина українською

"Барселона" заявила, что после совета медицинского персонала клуба первая команда прекратила деятельность - до дальнейших указаний.

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Соответствующее сообщение размещено в Твиттере клуба.

Причина - профилактические меры для недопущения распространения коронавируса.

Учитывая ситуацию со здоровьем и в соответствии с рекомендациями медицинского персонала клуба, первая команда прекратила всякую деятельность до дальнейшего уведомления.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании коронавирус
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