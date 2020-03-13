Испания
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Барселона прекратила тренировки
Речь о главной команде
"Барселона" заявила, что после совета медицинского персонала клуба первая команда прекратила деятельность - до дальнейших указаний.
Соответствующее сообщение размещено в Твиттере клуба.
Причина - профилактические меры для недопущения распространения коронавируса.
Учитывая ситуацию со здоровьем и в соответствии с рекомендациями медицинского персонала клуба, первая команда прекратила всякую деятельность до дальнейшего уведомления.
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