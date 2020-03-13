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СМИ: Основной форвард Атлетико пропустит порядка пяти недель

Испания
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Есть шанс восстановиться пока крупные турниры на паузе

СМИ: Основной форвард Атлетико пропустит порядка пяти недель
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Как сообщает испанский источник AS, мадридский "Атлетико" потерял ключевого форварда. Речь идет об Альваро Морате.

Испанский игрок получил травму в игре против "Ливерпуля" и теперь срок его восстановления займет порядка пяти недель. У него диагностировано мышечное повреждение. Отметим, что на игру Лиги Чемпионов он уже отправлялся чувствуя дискомфорт.

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В текущем сезоне Альваро получил уже вторую травму. Прошлая вывела его из строя на более чем две недели. Всего на его счету 32 матча и 11 голов.

Что интересно, всего в этом сезоне игроки "Атлетико" получали повреждение 27 раз. Это не помешало им пробиться в 1/4 финала ЛЧ.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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