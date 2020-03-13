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СМИ: Основной форвард Атлетико пропустит порядка пяти недель
Есть шанс восстановиться пока крупные турниры на паузе
Как сообщает испанский источник AS, мадридский "Атлетико" потерял ключевого форварда. Речь идет об Альваро Морате.
Испанский игрок получил травму в игре против "Ливерпуля" и теперь срок его восстановления займет порядка пяти недель. У него диагностировано мышечное повреждение. Отметим, что на игру Лиги Чемпионов он уже отправлялся чувствуя дискомфорт.
В текущем сезоне Альваро получил уже вторую травму. Прошлая вывела его из строя на более чем две недели. Всего на его счету 32 матча и 11 голов.
Что интересно, всего в этом сезоне игроки "Атлетико" получали повреждение 27 раз. Это не помешало им пробиться в 1/4 финала ЛЧ.
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