  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Готов подписать с ним пожизненный контракт". Президент Атлетико доволен работой Симеоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Готов подписать с ним пожизненный контракт". Президент Атлетико доволен работой Симеоне

Испания
(1 голосов)

Вот что победа над "Ливерпулем" делает

"Готов подписать с ним пожизненный контракт". Президент Атлетико доволен работой Симеоне
UA-Футбол
Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил свое восхищение работой Диего Симеоне после победы над "Ливерпулем".

Читайте такжеТриумф терпеливых. Ливерпуль – Атлетико 2:3

"Симеоне один из трех важнейших людей в истории нашей команды. Мы всегда знали, что у нас есть шанс пройти "Ливерпуль". У нас прекрасный тренер, один из лучших в мире. Я бы подписал пожизненый контракт с Диего", - заявил президент "матрасников".

Отметим, что дела его клуба в чемпионате идут не так хорошо. На данный момент они занимают шестое место.

Читайте такжеПрезидент Атлетико: Мы гордимся, что у нас такой великолепный тренер

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Энрике Сересо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...