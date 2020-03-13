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"Готов подписать с ним пожизненный контракт". Президент Атлетико доволен работой Симеоне
Вот что победа над "Ливерпулем" делает
Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил свое восхищение работой Диего Симеоне после победы над "Ливерпулем".
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"Симеоне один из трех важнейших людей в истории нашей команды. Мы всегда знали, что у нас есть шанс пройти "Ливерпуль". У нас прекрасный тренер, один из лучших в мире. Я бы подписал пожизненый контракт с Диего", - заявил президент "матрасников".
Отметим, что дела его клуба в чемпионате идут не так хорошо. На данный момент они занимают шестое место.
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