"Готов подписать с ним пожизненный контракт". Президент Атлетико доволен работой Симеоне

Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил свое восхищение работой Диего Симеоне после победы над "Ливерпулем".

"Симеоне один из трех важнейших людей в истории нашей команды. Мы всегда знали, что у нас есть шанс пройти "Ливерпуль". У нас прекрасный тренер, один из лучших в мире. Я бы подписал пожизненый контракт с Диего", - заявил президент "матрасников".

Отметим, что дела его клуба в чемпионате идут не так хорошо. На данный момент они занимают шестое место.