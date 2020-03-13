Винисиус: Выбрал Реал, а не Барселону, так как всегда хотел играть за лучший клуб мира

Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о том, как он выбрал свой будущий клуб несколько лет назад.

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"Ко мне появился интерес еще в 2017-м, когда я вернулся после Кубка Америки U17. В прессе было много слухов обо мне, но я им не верил.

Интерес ко мне проявляли "Реал" и "Барселона". Тогда у меня было всего лишь три дня для принятия решения. Я выбрал Мадрид, потому что всегда хотел играть за лучший клуб мира", - цитирует бразильца FourFourTwo.

Напомним, что в недавне "Эль-Классико" Винисиус сыграл одну из главных ролей, сумев отличиться в воротах "Барселоны".