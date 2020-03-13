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Винисиус: Выбрал Реал, а не Барселону, так как всегда хотел играть за лучший клуб мира

Испания
(1 голосов)

В будущем станет понятно, был ли подобный выбор оправдан

Винисиус: Выбрал Реал, а не Барселону, так как всегда хотел играть за лучший клуб мира
UA-Футбол
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Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о том, как он выбрал свой будущий клуб несколько лет назад.

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"Ко мне появился интерес еще в 2017-м, когда я вернулся после Кубка Америки U17. В прессе было много слухов обо мне, но я им не верил.

Интерес ко мне проявляли "Реал" и "Барселона". Тогда у меня было всего лишь три дня для принятия решения. Я выбрал Мадрид, потому что всегда хотел играть за лучший клуб мира", - цитирует бразильца FourFourTwo.

Напомним, что в недавне "Эль-Классико" Винисиус сыграл одну из главных ролей, сумев отличиться в воротах "Барселоны".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
13.03.2020 в 23:01
Всё верно. Клуб так же хорош, как и игра самого Винисиуса. Они нашли друг друга. Это был правильный выбор.
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Spokoyno (Киев)
13.03.2020 в 22:25
Грав би за Реал Шепетівка, казав би що вибрав його, а не якийсь Шахтар чи Динамо
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