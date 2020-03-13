Представители Барселоны посетили матч РБ Лейпцига - они следят сразу за тремя игроками

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонская "Барселона" следит сразу за тремя футболистами "РБ Лейпцига".

Представитель команды посетил встречу "быков" против "Тоттенхэма". Его главная задача - оценить игру Тимо Вернера, Дайо Упамекано и Анхелиньо.

Подписать каждого из них будет очень непросто. За Вернером давно следит "Ливерпуль", контракт Анхелиньо принадлежит "Ман Сити", а в подписании Упамекано заинтересованы несколько топ клубов

Ранее сообщалось, что летом каталонцы попытаются подписать Лаутаро Мартинеса.