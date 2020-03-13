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Представители Барселоны посетили матч РБ Лейпцига - они следят сразу за тремя игроками
Ожидаем серьезной закупки каталонцев?
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонская "Барселона" следит сразу за тремя футболистами "РБ Лейпцига".
Представитель команды посетил встречу "быков" против "Тоттенхэма". Его главная задача - оценить игру Тимо Вернера, Дайо Упамекано и Анхелиньо.
Подписать каждого из них будет очень непросто. За Вернером давно следит "Ливерпуль", контракт Анхелиньо принадлежит "Ман Сити", а в подписании Упамекано заинтересованы несколько топ клубов
Ранее сообщалось, что летом каталонцы попытаются подписать Лаутаро Мартинеса.
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