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Кукурелья привлёк внимание Челси, Наполи и двух клубов Бундеслиги

Испания
(1 голосов)

Универсал летом может пойти на повышение

Кукурелья привлёк внимание Челси, Наполи и двух клубов Бундеслиги
Новина українською

"Челси" продолжает поиски левого защитника на следующий сезон.

По информации Goal, в сферу интересов лондонского клуба попал левый полузащитник/защитник "Хетафе" Марк Кукурелья. На игрока также претендует "Наполи", "Боруссия" Менхенгладбах и "Байер" Леверкузен.

21-летний испанец выступает за "Хетафе" на правах аренды из "Барселоны". Тем не менее, в Каталонии не рассчитывают на Кукурелью и готовы продать его летом, чтобы выручить средства на более крупные сделки.

Помимо Кукурельи, в шорт-листе "Челси" также числятся Бен Чилуэлл из "Лестера" и Алекс Теллес из "Порту".

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Хетафе (Испания) Марк Кукурелла Сасета
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(1 голосов)
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
14.03.2020 в 14:51
Привлёк внимание своей причёской.)
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0
v.grischuk (Винница)
14.03.2020 в 14:40
Красавчег))
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-1

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