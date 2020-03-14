Кукурелья привлёк внимание Челси, Наполи и двух клубов Бундеслиги

"Челси" продолжает поиски левого защитника на следующий сезон.

По информации Goal, в сферу интересов лондонского клуба попал левый полузащитник/защитник "Хетафе" Марк Кукурелья. На игрока также претендует "Наполи", "Боруссия" Менхенгладбах и "Байер" Леверкузен.

21-летний испанец выступает за "Хетафе" на правах аренды из "Барселоны". Тем не менее, в Каталонии не рассчитывают на Кукурелью и готовы продать его летом, чтобы выручить средства на более крупные сделки.

Помимо Кукурельи, в шорт-листе "Челси" также числятся Бен Чилуэлл из "Лестера" и Алекс Теллес из "Порту".