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Мората пропустит полтора месяца

Испания
(1 голосов)

Альваро получил повреждение в игре с "Ливерпулем"

Мората пропустит полтора месяца
Новина українською

Форвард "Атлетико" Альваро Мората проведёт ближайшее время в лазарете.

27-летний испанец усугубил мышечную травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Ожидается, что он вернется к тренировкам через 5-6 недель.

В матче на "Энфилде" Альваро провел на поле всего 18 минут.

В этом сезоне Мората отметился 12 голами в 32 матчах за "матрасников".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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