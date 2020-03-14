Испания
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Мората пропустит полтора месяца
Альваро получил повреждение в игре с "Ливерпулем"
Форвард "Атлетико" Альваро Мората проведёт ближайшее время в лазарете.
27-летний испанец усугубил мышечную травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Ожидается, что он вернется к тренировкам через 5-6 недель.
В матче на "Энфилде" Альваро провел на поле всего 18 минут.
В этом сезоне Мората отметился 12 голами в 32 матчах за "матрасников".
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