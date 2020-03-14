Мората пропустит полтора месяца

Форвард "Атлетико" Альваро Мората проведёт ближайшее время в лазарете.

27-летний испанец усугубил мышечную травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Ожидается, что он вернется к тренировкам через 5-6 недель.

В матче на "Энфилде" Альваро провел на поле всего 18 минут.

В этом сезоне Мората отметился 12 голами в 32 матчах за "матрасников".