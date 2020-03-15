У Эсекиэля Гарая обнаружен коронавирус

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай заразился коронавирусом. Об этом 33-летний аргентинец сообщил на своей странице в Инстаграме.

"Очевидно, что мой 2020 год начался не очень хорошо. Я дал положительный результат на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, и теперь все, что я могу сделать, это слушаться советов органов здравоохранения и самоизолироваться", – написал оборонец.