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У Эсекиэля Гарая обнаружен коронавирус
Проба дала положительный результат на COVID-19
Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай заразился коронавирусом. Об этом 33-летний аргентинец сообщил на своей странице в Инстаграме.
"Очевидно, что мой 2020 год начался не очень хорошо. Я дал положительный результат на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, и теперь все, что я могу сделать, это слушаться советов органов здравоохранения и самоизолироваться", – написал оборонец.
В начале февраля Гарай получил разрыв крестообразных связок колена.
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