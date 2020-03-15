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У Эсекиэля Гарая обнаружен коронавирус

Испания
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Проба дала положительный результат на COVID-19

У Эсекиэля Гарая обнаружен коронавирус
Новина українською

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай заразился коронавирусом. Об этом 33-летний аргентинец сообщил на своей странице в Инстаграме.

"Очевидно, что мой 2020 год начался не очень хорошо. Я дал положительный результат на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, и теперь все, что я могу сделать, это слушаться советов органов здравоохранения и самоизолироваться", – написал оборонец.

В начале февраля Гарай получил разрыв крестообразных связок колена.

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В статье: Валенсия (Испания) Эсекиэль Гарай коронавирус
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