As: Реал хочет выкупить Ареоля у ПСЖ, по причине того, что Лунин плохо показал себя в Вальядолиде

Мадридский "Реал" может выкупить голкипера Альфонса Ареоля у "ПСЖ". Французский вратарь сейчас находиться в аренде в составе "сливочных".

As сообщает, что 27-летний Ареоля убедил наставника мадридцев Зинедине Зидана. Главный тренер "Реала" хочет оставить Альфонса в роли второго вратаря команды

Источник сообщает, что на такое решение также повлияло то, что украинский голкипер Андрей Лунин имел мало игрового времени, выступая в аренде за "Вальядолид" из Ла Лиги.