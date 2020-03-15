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As: Реал хочет выкупить Ареоля у ПСЖ, по причине того, что Лунин плохо показал себя в Вальядолиде

Испания
(1 голосов)

Зидан видит Ареоля в роли второго голкипера команды

As: Реал хочет выкупить Ареоля у ПСЖ, по причине того, что Лунин плохо показал себя в Вальядолиде
Новина українською

Мадридский "Реал" может выкупить голкипера Альфонса Ареоля у "ПСЖ". Французский вратарь сейчас находиться в аренде в составе "сливочных".

As сообщает, что 27-летний Ареоля убедил наставника мадридцев Зинедине Зидана. Главный тренер "Реала" хочет оставить Альфонса в роли второго вратаря команды

Источник сообщает, что на такое решение также повлияло то, что украинский голкипер Андрей Лунин имел мало игрового времени, выступая в аренде за "Вальядолид" из Ла Лиги.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Альфонс Ареоля Андрей Лунин Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
As
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