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Хетафе выкупил защитника Барселоны. Игроком интересовались Арсенал, Тоттенхэм и Байер

Испания
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"Хетафе" выкупил Кукурелью за 6 млн евро у "Барсы"

Хетафе выкупил защитника Барселоны. Игроком интересовались Арсенал, Тоттенхэм и Байер
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"Хетафе" выкупил у "Барселоны" защитника Марка Кукурелью. 21-летний игрока находился в "Хетафе" на правах аренды.

По информации Marca, каталонский клуб получит за футболиста оборонительного плана 6 миллионов евро. "Барса" также получит право на получение 40 процентов от суммы следующей продажи игрока.

Примечательно, что к испанскому защитнику также проявляли интерес "Арсенал", "Байер" и "Тоттенхэм". Была информация, что "шпоры" были готовы выложить за Кукурелью 30 миллионов евро.

Марк принял участие в 26 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Барселона Хетафе (Испания) Марк Кукурелла Сасета
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Источник:
Marca
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