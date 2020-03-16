Хетафе выкупил защитника Барселоны. Игроком интересовались Арсенал, Тоттенхэм и Байер

"Хетафе" выкупил у "Барселоны" защитника Марка Кукурелью. 21-летний игрока находился в "Хетафе" на правах аренды.

По информации Marca, каталонский клуб получит за футболиста оборонительного плана 6 миллионов евро. "Барса" также получит право на получение 40 процентов от суммы следующей продажи игрока.

Примечательно, что к испанскому защитнику также проявляли интерес "Арсенал", "Байер" и "Тоттенхэм". Была информация, что "шпоры" были готовы выложить за Кукурелью 30 миллионов евро.

Марк принял участие в 26 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании и отдал 5 результативных передач.