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Президент Примеры: Все идет к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать

Испания
(1 голосов)

Таковы реалии

Президент Примеры: Все идет к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать
Новина українською

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился своим мнение про ту часть сезона, которая оказалась под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Цитирует Тебаса Marca со ссылкой на Cadena Cope.

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"На выходных я общался с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону, ведь нам необходимо контактировать в преддверии очень важной недели. Сейчас все идет к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать".

"На этой неделе в Европе могут быть приняты серьезные решения. Я контактирую с президентами итальянской, немецкой и других лиг. Коронавирус – это вопрос здоровья, для этого есть врачи. Мы же здесь, чтобы решить экономический вопрос, который возникнет в скором времени".

"Я не на карантине. У меня нет симптомов, я не проходил тест. 95% работников Примеры уже трудятся удаленно. В Испании у нас более 400 сотрудников, нам нужно было вернуть тех, кто находился в других странах по всему миру. В этом сезоне осталось сыграть лишь четверть матчей, в таком случае придется полностью пересматривать бюджет".

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В статье: Примера Ла Лига Хавьер Тебас коронавирус
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
16.03.2020 в 11:32
И чемпионом трёх четвертей чемпионата ста-но-вит-сяя... ста-но-вит-сяяя... становится Барселона! Гип-гип, ура! Так и запишем. Чемпион Ла Лиги сезона 2019-2020гг - Барселона. Точка. Благодарю за внимание. Мадридасти, звиняйте, не судилося.
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