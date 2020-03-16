Президент Примеры: Все идет к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился своим мнение про ту часть сезона, которая оказалась под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Цитирует Тебаса Marca со ссылкой на Cadena Cope.

"На выходных я общался с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону, ведь нам необходимо контактировать в преддверии очень важной недели. Сейчас все идет к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать".

"На этой неделе в Европе могут быть приняты серьезные решения. Я контактирую с президентами итальянской, немецкой и других лиг. Коронавирус – это вопрос здоровья, для этого есть врачи. Мы же здесь, чтобы решить экономический вопрос, который возникнет в скором времени".