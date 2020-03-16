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В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист любительского клуба

Испания
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В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист любительского клуба
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Игрок любительского клуба "Атлетико Портада Альта" (Малага) Франсиско Гарсия умер от заболевания COVID-19. Издание Marca отмечает, что Сиско имел другие тяжелые недуги.

Гарсия тренировался в "Атлетико" в течение 4 лет. Последний год он также возглавлял юношескую команду "Infantil A". Недавно у Гарсии обнаружили рак – это и сделало его организм более уязвимым для коронавируса, он находился в зоне риска.

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Франсиско скончался вечером воскресенья – через несколько дней после того, как тест-система показала положительный результат на коронавирус. Руководство клуба выражает соболезнования семье, близким и друзьям Гарсии.

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В статье: коронавирус Франсиско Гарсия
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Источник:
Marca

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