  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона ищет игроков на 4 позиции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона ищет игроков на 4 позиции

Испания
(1 голосов)

С одним уже определились

Барселона ищет игроков на 4 позиции
Новина українською

"Барселона" определилась с приоритетными позициями, которые клубу нужно усилить во время летнего трансферного окна.

Сине-гранатовые хотят подписать 4 футболистов.

Клуб ищет центрального защитника (в идеале - левшу), крайнего защитника, центрального опорного полузащитника, а также центрального нападающего, сообщает Diario Sport.

Читайте такжеБарселона прекратила тренировки

При этом приоритетной целью на позицию форварда является Лаутаро Мартинес из "Интера".

Для того чтобы получить средства на эти трансферы, "Барса" может продать нескольких игроков первой команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Интер (Милан) Ла Лига Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...