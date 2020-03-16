Барселона ищет игроков на 4 позиции

"Барселона" определилась с приоритетными позициями, которые клубу нужно усилить во время летнего трансферного окна.

Сине-гранатовые хотят подписать 4 футболистов.

Клуб ищет центрального защитника (в идеале - левшу), крайнего защитника, центрального опорного полузащитника, а также центрального нападающего, сообщает Diario Sport.

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При этом приоритетной целью на позицию форварда является Лаутаро Мартинес из "Интера".

Для того чтобы получить средства на эти трансферы, "Барса" может продать нескольких игроков первой команды.