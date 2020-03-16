Реал готов побороться за Икарди - на футболиста придется потратить не менее 70 миллионов

Будущее аргентинца Мауро Икарди достаточно туманное."ПСЖ" вряд ли будет выкупать его контракт, "Интеру" он не очень нужен, но другие топ клубы в нем заинтересованы.

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Как сообщает Don Balon, в список претендентов на аргентинца добавился "Реал". Несколько лет назад они уже проявляли к нему интерес, но переход так и не состоялся.

Летом у "Интера" Икарди можно будет выкупить за 70 миллионов евро. Мауро, в свою очередь, может стать хорошим сменщиком для Бензема, время которого в "Реале" скоро может закончится.

Ранее сообщалось, что Лука Йович, который и брался на замену Кариму, может уйти в "Наполи".