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Реал готов побороться за Икарди - на футболиста придется потратить не менее 70 миллионов

Испания
(2 голосов)

Аргентинец сейчас лакомый кусочек для топов

Реал готов побороться за Икарди - на футболиста придется потратить не менее 70 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Будущее аргентинца Мауро Икарди достаточно туманное."ПСЖ" вряд ли будет выкупать его контракт, "Интеру" он не очень нужен, но другие топ клубы в нем заинтересованы.

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Как сообщает Don Balon, в список претендентов на аргентинца добавился "Реал". Несколько лет назад они уже проявляли к нему интерес, но переход так и не состоялся.

Летом у "Интера" Икарди можно будет выкупить за 70 миллионов евро. Мауро, в свою очередь, может стать хорошим сменщиком для Бензема, время которого в "Реале" скоро может закончится.

Ранее сообщалось, что Лука Йович, который и брался на замену Кариму, может уйти в "Наполи".

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В статье: Ювентус (Турин) Мауро Икарди Реал (Мадрид) Интер (Милан) ПСЖ
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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MES QUE UN CLUB
16.03.2020 в 19:42
Реал готовЬ, а сам футболист к этому готовЬ ?
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
16.03.2020 в 20:09
Отомстит Месси за вытравление из сборной. Почему нет. Реал - хорошая площадка для этой мести
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
16.03.2020 в 20:29
Да я не об этом. Просто прикольно автор слово «готов» написал с мягким знаком в конце слова.)
+1
0
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MES QUE UN CLUB
16.03.2020 в 20:34
А кто там кому и как отомстит, лично меня вообще не волнует. Хочу смотреть красивый футбол, а их проблемы,это их проблемы и никого другого.
+2
0
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Барселиниус (землянин)
16.03.2020 в 21:55
Это не автор, шо ты такое говоришь. Это айтишники падлы виноваты.. Вот черти их за это на том свете то и припекуть.. ой, припекуть..
+2
0
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MES QUE UN CLUB
16.03.2020 в 22:23
Капец, как я так промахнулся??? Это же снова на 15 дней в баню попасть можно.
+1
0

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