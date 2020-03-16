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Реал готов побороться за Икарди - на футболиста придется потратить не менее 70 миллионов
Аргентинец сейчас лакомый кусочек для топов
Будущее аргентинца Мауро Икарди достаточно туманное."ПСЖ" вряд ли будет выкупать его контракт, "Интеру" он не очень нужен, но другие топ клубы в нем заинтересованы.
Как сообщает Don Balon, в список претендентов на аргентинца добавился "Реал". Несколько лет назад они уже проявляли к нему интерес, но переход так и не состоялся.
Летом у "Интера" Икарди можно будет выкупить за 70 миллионов евро. Мауро, в свою очередь, может стать хорошим сменщиком для Бензема, время которого в "Реале" скоро может закончится.
Ранее сообщалось, что Лука Йович, который и брался на замену Кариму, может уйти в "Наполи".