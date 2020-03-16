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Терпение лопнуло? Барселона готова продать Дембеле этим летом

Испания
(1 голосов)

Наиболее провальный трансфер в истории каталонцев?

Терпение лопнуло? Барселона готова продать Дембеле этим летом
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с продажей Усмана Дембеле уже ближайшим летом. Об этом передает AS.

Руководство клуба разочаровано отношением французам к тренировкам, а также его постоянной травматичностью. Напомним, что в этом сезоне он успел провести лишь 9 матчей.

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Летом 2019-го он мог оказаться в "ПСЖ", однако в последний момент трансфер сорвался. Пока неизвестно, кто захочет подписать талантливого, но нестабильного вингера.

Напомним, что в 2017-м за Дембеле было заплчено более 120 миллионов евро (с учетом бонусов).

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
17.03.2020 в 00:23
Интересно, а не приходится ли Дембеле дальним родственником Абидалю?...
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+1
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MES QUE UN CLUB
17.03.2020 в 01:19
Не являются ли членами одного семейного дерева? Точнее одной пальмы?
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0
0
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MES QUE UN CLUB
16.03.2020 в 23:24
Да кто же его купит? Командам хороший игрок нужен, а не музейный экспонат на полку.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
17.03.2020 в 00:24
Может Динамо? Миллионов эдак за пять...
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
17.03.2020 в 01:16
Да ну его... туда. Ему в УПЛ ноги на первой же минуте поломают, а он у нас нежненький.)
0
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