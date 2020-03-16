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Терпение лопнуло? Барселона готова продать Дембеле этим летом
Наиболее провальный трансфер в истории каталонцев?
Каталонская "Барселона" рассматривает вариант с продажей Усмана Дембеле уже ближайшим летом. Об этом передает AS.
Руководство клуба разочаровано отношением французам к тренировкам, а также его постоянной травматичностью. Напомним, что в этом сезоне он успел провести лишь 9 матчей.
Летом 2019-го он мог оказаться в "ПСЖ", однако в последний момент трансфер сорвался. Пока неизвестно, кто захочет подписать талантливого, но нестабильного вингера.
Напомним, что в 2017-м за Дембеле было заплчено более 120 миллионов евро (с учетом бонусов).