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Рамос чеканит туалетную бумагу и интенсивно занимается на беговой дорожке во время карантина
#StayAtHome
Защитник мадридского "Реалам Серхио Рамос принял участие в челлендже "Оставайся дома" во время карантина из-за пандемии коронавируса. 33-летний капитан "королевского клуба" поделился в социальных сетях двумя видео.
Сначала Серхио решил почеканить рулон туалетной бумаги вместо мяча.
????¡MUCHA CLASE! @SergioRamos se atreve con el #10toqueschallenge.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2020
¡Queremos VER tu VÍDEO! #QuédateEnCasa pic.twitter.com/xEJF3T4gA0
А затем продемонстрировать, что продолжает делать все от себя возможное, чтобы оставаться способным догонять юрких форвардов в Ла Лиге. Для этого Рамос активно занимается на беговой дорожке, которая установлена в апартаментах испанца.
Sergio Ramos is keeping himself busy ????— ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2020
(via @SergioRamos) pic.twitter.com/y0bJVuZigs