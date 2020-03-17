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Рамос чеканит туалетную бумагу и интенсивно занимается на беговой дорожке во время карантина

Испания
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#StayAtHome

Рамос чеканит туалетную бумагу и интенсивно занимается на беговой дорожке во время карантина
Новина українською

Защитник мадридского "Реалам Серхио Рамос принял участие в челлендже "Оставайся дома" во время карантина из-за пандемии коронавируса. 33-летний капитан "королевского клуба" поделился в социальных сетях двумя видео.

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Сначала Серхио решил почеканить рулон туалетной бумаги вместо мяча.

А затем продемонстрировать, что продолжает делать все от себя возможное, чтобы оставаться способным догонять юрких форвардов в Ла Лиге. Для этого Рамос активно занимается на беговой дорожке, которая установлена в апартаментах испанца.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) коронавирус #StayAtHome
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