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Симеоне нужен защитник Вест Хэма
Исса Диоп заинтересовал главного тренера матрасников
"Атлетико" интересуется защитником "Вест Хэма" Иссой Диопом, сообщает Goal.com.
Как пишет источник, 23-летний француз впечатлил главного тренера мадридской команды Диего Симеоне. Сообщается, что игрок может обойтись "Атлетико" в сумму около 40 миллионов евро. Известно, что Диоп также привлек внимание "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
В сезоне-2019/20 Диоп провел за "Вест Хэм" 26 матчей, на его счету 3 гола. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2023 года.
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