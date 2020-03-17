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Симеоне нужен защитник Вест Хэма

Испания
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Исса Диоп заинтересовал главного тренера матрасников

Симеоне нужен защитник Вест Хэма
Новина українською

"Атлетико" интересуется защитником "Вест Хэма" Иссой Диопом, сообщает Goal.com.

Как пишет источник, 23-летний француз впечатлил главного тренера мадридской команды Диего Симеоне. Сообщается, что игрок может обойтись "Атлетико" в сумму около 40 миллионов евро. Известно, что Диоп также привлек внимание "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2019/20 Диоп провел за "Вест Хэм" 26 матчей, на его счету 3 гола. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2023 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вест Хэм (Лондон) Исса Диоп Вест Хэм
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