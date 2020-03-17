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Кроос: Всё в порядке, главное что у меня есть много туалетной бумаги

Испания
(1 голосов)

Полузащитник пошутил на тему коронавируса

Кроос: Всё в порядке, главное что у меня есть много туалетной бумаги
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос рассказал как проводит время во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

"У меня и моей семьи всё в порядке, нет никаких симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Мне не скучно. Думаю, вы понимаете, что с тремя детьми никогда не бывает скучно. Главное, что у нас всё хорошо и есть много туалетной бумаги", — приводит слова Крооса AS.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Vova Andrienko
17.03.2020 в 19:06
Я так понимаю у Кроса не задница а целый троллейбус! Что ему столько нужно бумаги...
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