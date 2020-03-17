Глава Федерации футбола Испании уверен, что будет несправедливым заранее вручить титул текущему лидеру

Луис Рубиалес, который занимает пост главы Федерации футбола Испании, высказался о том, как будет доигран текущий сезон Ла Лиги.

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"В течении нескольких дней мы проводили с УЕФА видеоконференции. Наши несколько предложений были удовлетворенны. Мы уже знаем, что европейские чемпионаты следует завершить до 30-го июня. Нужно, чтобы были доиграны все матчи.

Я не могу гарантировать, что мы сможем вложиться до конца июня, однако если нужно будет - мы завершим сезон и позже. Будет не очень справедливым, если текущий лидер заранее получит трофей. Нужно доигрывать сезон", - приводит слова Рубиалеса AS.

Отметим, что сейчас в Ла Лиге лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на два очка.