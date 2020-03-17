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Эспаньол объявил о шести случаях заражения коронавирусом
Главное, чтобы все обошлось хорошо
Очередные случаи заражения коронавирусом диагностированны в Испании. На этот раз пострадал "Эспаньол".
По данным официальной пресс-службы клуба, у шестерых сотрудников команды (речь идет о футболистах и персонале) выявлен этот недуг. Практически у каждого не обнаружено симптомов. Имена сейчас не сообщаются.
COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020
COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav
Только вчера сообщалось о новых случаях заражения в "Валенсии".