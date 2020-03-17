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Эспаньол объявил о шести случаях заражения коронавирусом

Испания
(2 голосов)

Главное, чтобы все обошлось хорошо

Эспаньол объявил о шести случаях заражения коронавирусом
UA-Футбол
Новина українською

Очередные случаи заражения коронавирусом диагностированны в Испании. На этот раз пострадал "Эспаньол".

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По данным официальной пресс-службы клуба, у шестерых сотрудников команды (речь идет о футболистах и персонале) выявлен этот недуг. Практически у каждого не обнаружено симптомов. Имена сейчас не сообщаются.

Только вчера сообщалось о новых случаях заражения в "Валенсии".

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В статье: Эспаньол (Барселона) коронавирус
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