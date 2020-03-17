  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Он думает на 10 секунд быстрее других". Винисиус рассказал о своей работе с Бензема
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он думает на 10 секунд быстрее других". Винисиус рассказал о своей работе с Бензема

Испания
(1 голосов)

Карим действительно уникальный игрок

"Он думает на 10 секунд быстрее других". Винисиус рассказал о своей работе с Бензема
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор назвал фамилию игрока, который больше других помог ему адаптироваться в составе "сливочных".

"Безусловно, это Карим Бензема. Он очень часто давал мне совет во время матча, говорил, как мне лучше играть с мячом. Его главный совет, чтобы я всегда оставался спокойным и сосредоточенным.

Он в "Реале" порядка десяти лет и учиться у него большая честь. Мне иногда кажется, что он думает на 10 секунд быстрее остальных", - цитирует бразильца FourFourTwo.

Читайте такжеВинисиус: Выбрал Реал, а не Барселону, так как всегда хотел играть за лучший клуб мира

Ранее сообщалось, что Бензема продлил контракт с "Реалом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
18.03.2020 в 00:31
Это же какие остальные тормоза, если Бензопила среди них самый сообразительный.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...