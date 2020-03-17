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"Он думает на 10 секунд быстрее других". Винисиус рассказал о своей работе с Бензема
Карим действительно уникальный игрок
Форвард "Реала" Винисиус Жуниор назвал фамилию игрока, который больше других помог ему адаптироваться в составе "сливочных".
"Безусловно, это Карим Бензема. Он очень часто давал мне совет во время матча, говорил, как мне лучше играть с мячом. Его главный совет, чтобы я всегда оставался спокойным и сосредоточенным.
Он в "Реале" порядка десяти лет и учиться у него большая честь. Мне иногда кажется, что он думает на 10 секунд быстрее остальных", - цитирует бразильца FourFourTwo.
Ранее сообщалось, что Бензема продлил контракт с "Реалом".