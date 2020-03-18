Экс-президент Реала попал в реанимацию после положительного теста на COVID-19

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс госпитализирован после положительного теста на коронавирус и сейчас находится в реанимации – с лихорадкой и дыхательной недостаточностью, как сообщает испанское издание AS. Один из сыновей Лоренсо написал в Твиттере следующее:

"Я шокирован, насколько много сообщений со словами поддержки мы получили от вас. Я уверен, что мой отец справится с этим. Еще раз спасибо всем".

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Экс-президенту "Реала" 76 лет. Он руководил мадридским клубом с 1995-го по 2000-й год. В 1998-м и 2000-м "Реал" выигрывал главный клубный европейский турнир.