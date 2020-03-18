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Несмотря на карантин: команда Сергея Мякушко сыграет с хихонским Спортингом

Испания
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Меняя реальный спорт на виртуальный

Несмотря на карантин: команда Сергея Мякушко сыграет с хихонским Спортингом
Новина українською

Два клуба испанской Сегунды, "Алькоркон" и хихонский "Спортинг", решили ярко провести время на карантине и сыграть футбольный матч. Правда, не на настоящем поле, а на виртуальном – в компьютерном симуляторе FIFA 20.

В баттле будут принимать участие по два игрока от каждого клуба. Поединок состоится в воскресенье, 22 марта – фанаты смогут следить за противостоянием в прямой онлайн-трансляции на YouTube, текстовой трансляции в Твиттере и на официальном сайте "Алькоркона".

Напомним, за испанский "Алькоркон" выступает 26-летний украинский исполнитель Сергей Мякушко. Ранее хавбек защищал цвета львовских "Карпат".

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В статье: Сергей Мякушко Сегунда Спортинг (Хихон) Алькоркон Сегунда Б FIFA 20 коронавирус #StayAtHome карантин
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Источник:
Alcorcon

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