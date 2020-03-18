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Несмотря на карантин: команда Сергея Мякушко сыграет с хихонским Спортингом
Меняя реальный спорт на виртуальный
Два клуба испанской Сегунды, "Алькоркон" и хихонский "Спортинг", решили ярко провести время на карантине и сыграть футбольный матч. Правда, не на настоящем поле, а на виртуальном – в компьютерном симуляторе FIFA 20.
В баттле будут принимать участие по два игрока от каждого клуба. Поединок состоится в воскресенье, 22 марта – фанаты смогут следить за противостоянием в прямой онлайн-трансляции на YouTube, текстовой трансляции в Твиттере и на официальном сайте "Алькоркона".
LaLiga en????| ¡Sí!????¡Habrá #AlcorcónSporting este domingo en @EASPORTSEsp! ¡Partidazo que viviremos juntos, alfareros!— A.D. Alcorcón (@AD_Alcorcon) March 17, 2020
????Equipo #ADA: @daniromera9 & @OscarArribas10
❤️Equipo @RealSporting: @AlvaroVazquez91 & Nacho Méndez
¿Te apuntas?#QuédateEnCasa
ℹ️ https://t.co/7xz2XFpsoe pic.twitter.com/lGJccSFAxE
Напомним, за испанский "Алькоркон" выступает 26-летний украинский исполнитель Сергей Мякушко. Ранее хавбек защищал цвета львовских "Карпат".