Несмотря на карантин: команда Сергея Мякушко сыграет с хихонским Спортингом

Два клуба испанской Сегунды, "Алькоркон" и хихонский "Спортинг", решили ярко провести время на карантине и сыграть футбольный матч. Правда, не на настоящем поле, а на виртуальном – в компьютерном симуляторе FIFA 20.

В баттле будут принимать участие по два игрока от каждого клуба. Поединок состоится в воскресенье, 22 марта – фанаты смогут следить за противостоянием в прямой онлайн-трансляции на YouTube, текстовой трансляции в Твиттере и на официальном сайте "Алькоркона".

Напомним, за испанский "Алькоркон" выступает 26-летний украинский исполнитель Сергей Мякушко. Ранее хавбек защищал цвета львовских "Карпат".